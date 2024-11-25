В России обвинили наемника из Литвы в теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и наемничестве в отношении гражданина Литвы Шарунаса Ясюкевичюса. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Следствием установлено, что Ясюкевичюс длительное время занимается обучением наемников и лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным следствия, литовский наемник вместе с другими военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале августа вторгся на территории Курской области. После этого Ясюкевичюс принимал участие в преступных действиях против мирного населения региона.

В СК отметили, что в настоящее время следователи устанавливают местонахождение гражданина Литвы и его соучастников. В рамках расследования дела ведомство установит обстоятельства совершенных преступлений и даст уголовно-правовую оценку.

22 ноября суд заочно заключил под стражу наемника из Грузии Алекси Бибичадзе по обвинению в совершении теракта и других преступлений, в том числе ликвидации чиновников, в Курской области. По данным следствия, мужчина незаконно проник на территорию российского региона и совершил преступления «по мотивам политической и идеологической ненависти».

Ранее суд заочно арестовал воевавшего за ВСУ американского наемника Вертмана.