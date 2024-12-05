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Батальон «двойника Жириновского» получит помощь от ЛДПР

SHOT: ЛДПР направит батальону двойника Жириновского квадроциклы и другую помощь

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РИА Новости

Подразделение российских войск, в котором служит «двойник Жириновского», получит квадроциклы и другую помощь от ЛДПР. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT со ссылкой на председателя партии Леонида Слуцкого.

Как рассказал депутат Государственной думы РФ, члены бригады «Терек» регулярно составляют списки необходимого для ведения боевых действий оборудования.

При этом к творчеству актера Виктора Беломестнова, который служит в данном подразделении и время от времени пародирует бывшего главу ЛДПР Владимира Жириновского, в партии относятся хорошо. Слуцкий подчеркнул, что его коллеги считают военного «молодцом».

Об участии «двойника Жириновского» в боевых действиях на Украине стало известно 2 декабря. Тогда депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин опубликовал в социальных сетях видео с Виктором Беломестновым, в котором военнослужащий пародирует экс-председателя партии.

Telegram-канал SHOT писал, что мужчина является актером и в прошлом снимался в сериале «Реальные пацаны». После отправки на фронт он взял себе позывной «Помреж» и присоединился к батальону «Скиф», входящему в состав бригады «Терек». По информации журналистов, бойцу довелось участвовать в сражениях за город Артемовск и населенные пункты в районе города Часов Яр.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к родителям участников боевых действий на Украине.

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