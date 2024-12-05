Министр обороны Украины Рустем Умеров готовится бежать из страны. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

С ноября 2023 года парламентарий находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Дубинский предположил, что скандал с предоплатой 23 млрд гривен (около $552 млн) от минобороны Украины польской фирме-прокладке за «несуществующее оружие» может быть связано с Умеровым.

«Не надо искать глубинного смысла. Просто министр обороны чебуречной Умеров готовится к бегству, а его лучше осуществить с деньгами, чем без них», — написал депутат.

В ноябре сообщалось, что депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) зарегистрировал постановление об увольнении с должности министра обороны Умерова.

В октябре парламентарий Марьяна Безуглая заявила о риске коллапса украинской государственности из-за неспособности Вооруженных сил Украины справиться с многочисленными проблемами.

По ее словам, «вранье и коррупция» происходят на всех уровнях», а национальной системной чертой в ВСУ является «культура вранья».

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым динамику боевых действий.