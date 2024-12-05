Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Верховной раде рассказали, к чему готовится глава минобороны Украины

Депутат Рады Дубинский заявил о подготовке главы МО Украины Умерова к бегству

close
Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров готовится бежать из страны. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

С ноября 2023 года парламентарий находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Дубинский предположил, что скандал с предоплатой 23 млрд гривен (около $552 млн) от минобороны Украины польской фирме-прокладке за «несуществующее оружие» может быть связано с Умеровым.

«Не надо искать глубинного смысла. Просто министр обороны чебуречной Умеров готовится к бегству, а его лучше осуществить с деньгами, чем без них», — написал депутат.

В ноябре сообщалось, что депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) зарегистрировал постановление об увольнении с должности министра обороны Умерова.

В октябре парламентарий Марьяна Безуглая заявила о риске коллапса украинской государственности из-за неспособности Вооруженных сил Украины справиться с многочисленными проблемами.

По ее словам, «вранье и коррупция» происходят на всех уровнях», а национальной системной чертой в ВСУ является «культура вранья».

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым динамику боевых действий.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами