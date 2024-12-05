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Российские средства ПВО сбили более ста беспилотников ВСУ

Минобороны: российские средства ПВО сбили 101 беспилотник ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также средства ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Отмечается, что всего с начала проведения российской специальной военной операции (СВО) были уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37 284 беспилотных летательных аппарата и другая техника.

Также в Минобороны ранее сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 5 декабря уничтожили и перехватили 16 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над тремя регионами на юге России. Российские военные уничтожили и перехватили 14 дронов над Брянской областью и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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