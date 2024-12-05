Военные перехватили 16 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны в ночь на 5 декабря уничтожили и перехватили 16 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами на юге России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные уничтожили и перехватили 14 дронов над Брянской областью и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.

Подробностей не приводится.

Рано утром 5 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что за час силы ПВО сбили над регионом девять дронов самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.