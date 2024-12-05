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Стало известно, кто отдал приказ об отправке военных в парламент Южной Кореи

Chosun Ilbo: экс-глава МО Южной Кореи приказал отправить военных в парламент

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Leah Millis/Reuters

Занимавший пост министра обороны Ким Ён Хён отдал приказ об отправке южнокорейских военнослужащих в здание Национального собрания 3 декабря. Об этом сообщила газета Chosun Ilbo со ссылкой на заместителя министра обороны Ким Сон Хо.

«Войска были переброшены в Национальное собрание по указанию тогдашнего министра национальной обороны Ким Ён Хена», — заявил замминистра обороны Южной Кореи.

Ким Сон Хо добавил, что выступает принципиально против мобилизации вооруженных сил в связи с введением такого рода военного положения. Он также рассказал, что после проверки у командира спецназа замминистра обороны узнал, что боевых патронов у военнослужащих не было.

Среди прочего стало известно, что после объявления военного положения в парламент прибыло порядка 280 военных, 230 из них были доставлены на вертолетах. В оппозиционной Демократической партии «Тобуро» сообщили, что военные предпринимали попытки задержать спикера парламента У Вон Сика, а также председателя «Тобуро» Ли Чжэ Мёна и лидера президентской партии «Гражданская сила» Хан Дон Хуна.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Южнокорейский лидер объяснил свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Журналисты в свою очередь связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против Юн Сок Ёля процедуру импичмента.

Позже сообщалось, что в центре Сеула произошли столкновения граждан с военнослужащими. Позже парламент отменил военное положение.

Ранее оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента.

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