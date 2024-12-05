Новую форму для армянских военных разработает компания из США

Ереван обсуждает с американской компанией Milliken & Company создание новой формы для армянских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны республики.

В заявлении отмечается, что глава военного ведомства страны Сурен Папикян побывал в США с рабочим визитом. Здесь он провел переговоры с вице-президентом Milliken & Company Брюсом Лафламом, а также руководителями международных и военных программ компании Томми Янгом и Скоттом Группом. Встреча состоялась в посольстве Еревана в Вашингтоне.

«Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в направлении разработки нового обмундирования для Вооруженных сил Армении, в частности, относительно типов формы одежды, процесса разработки, сроков поставки тестовых образцов», — говорится в публикации.

Также участники переговоров обсудили ряд иных процедур, необходимых для реализации инициативы.

3 февраля 2024 года Папикян рассказал о планах властей ввести в ВС Армении военную форму по стандартам НАТО. По его словам, конкурс по разработке соответствующего обмундирования стартовал еще два года назад.

Ранее в Армении высказались о партнерстве с НАТО.