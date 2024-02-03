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Армения введет военную форму по стандартам НАТО

Глава Минобороны Папикян: Армения введет военную форму по стандартам НАТО

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Erik Babajanian/Wikipedia

Армения намерена ввести военную форму по стандартам НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Сурен Папикян в интервью Общественному телевидению.

Конкурс по разработке формы по стандартам Североатлантического альянса начался еще в 2022 году. По словам Папикяна, в определенной мере уже выбраны победители, по некоторой части республике продолжают помогать международные партнеры.

Глава армянского Минобороны уточнил, что окончательный вид военной формы будет готов к 2024 году, пока речь идет только о полевой форме.

Осенью 2023 года власти Армении заявили, что Россия «отдаляется» от Южного Кавказа. Российского руководство обвинения отвергло, назвав Ереван партнером в сфере безопасности. Тогда же в МИД республики сообщили, что Ереван продолжит сотрудничество с НАТО, однако речи о вступлении в организацию не идет.

1 февраля в интервью Общественному радио армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в самый решающий момент оставила Армению один на один со своими проблемами. В связи с этим он подчеркнул, что республика должна, насколько это возможно, самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.

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