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РИА Новости заявило о причастности Украины к событиям в Сирии

Расследование РИА Новости: Киев причастен к захвату населенных пунктов в Сирии

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Ashley Chan/Global Look Press

Украинские инструкторы обучали террористов, которые захватили Алеппо и другие населенные пункты в Сирии, использованию дронов-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное расследование.

Бывший член радикальной организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) под псевдонимом Абу Мухаммад Аль-Идлиби рассказал агентству, что командиры группировки на протяжении года обучали боевиков обращению с легким вооружением. После этого в регион прибыли иностранные инструкторы, которые собрали группу людей для обучения использованию беспилотников.

«После занятий один из полевых командиров «ХТШ», он был моим другом, продемонстрировал мне видеоролик, на котором дрон поражает военные объекты. После завершения подготовки мы узнали, что присутствующие эксперты были украинской национальности», — сказал Аль-Идлиби.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее эксперт объяснил мотивы присоединения украинцев к боевикам в Сирии.

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