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Эксперт объяснил мотивы присоединения украинцев к боевикам в Сирии

Военэксперт Кашин: украинские военные передают опыт боевикам в Сирии

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Keystone Press Agency

Запад привлекает украинских военных к различным конфликтам по всему миру, в том числе в Сирии, поскольку они имеют реальный опыт участия в боевых действиях. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Василий Кашин.

«Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов, и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона», — отметил Кашин.

Он также напомнил, что Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных.

3 декабря арабский телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на свои источники сообщил, что в боях против сирийской правительственной армии наряду с оппозиционными группировками участвует разведывательное подразделение украинской Службы безопасности, известное как «Белые волки».

Журналисты отмечают, что в социальных сетях распространяются фотографии украинских солдат в сирийских городах Алеппо и Хама. По их словам, «Белые волки» специализируются на использовании беспилотников, объединяя их разведывательные и ударные возможности.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала CNN, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар. 30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям повстанцев.

Ранее Небензя заявил, что украинская разведка вооружает боевиков в Сирии.

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