В Белом доме заявили, что быстро исчерпают запасы оружия при войне с Китаем

Если между Соединенными Штатами и Китаем начнется полномасштабная война, то Вашингтон очень быстро потратит все свои запасы вооружений, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его цитирует РИА Новости.

«Боже упаси, если мы окажемся в полномасштабной войне с КНР. Но любая война с такой страной и такой армией, как у Китая, приведет к быстрому истощению запасов боеприпасов», — считает Салливан.

По его мнению, Вашингтону следует извлечь уроки из событий последних трех лет и создать оборонную индустрию, которая сможет наращивать выпуск вооружений во время конфликтов, а не только до их начала.

26 ноября министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что война между Штатами и Россией или Китаем может начаться в любой момент. Он отметил, что Пекин владеет оружием, способным поразить силы США в западной части Тихого океана, в том числе на Тайване.

Ранее Си Цзиньпин предупредил Байдена, что сдерживание КНР обречено на провал.