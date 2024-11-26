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Американцев предупредили о риске скорой войны с Россией или Китаем

Министр ВВС США Кендалл: война с Россией или КНР может начаться в любой момент

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Jeremias Gonzalez/AP

Война между США и Россией или Китаем может начаться в любой момент. Об этом сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, пишет Newsweek.

«Война с Китаем или Россией не является маловероятной, она может произойти в любой момент», — заявил он.

Он отметил, что Пекин владеет оружием, способным поразить силы США в западной части Тихого океана, в том числе на Тайване.

Недавно экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что президент США Джо Байден стремится втянуть Соединенные Штаты в ядерную войну с Россией до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 года.

До этого Риттер заявлял, что Соединенные Штаты перешли в стадию прямого конфликта с Россией, разрешив ВСУ бить по ее территории дальнобойными ракетами ATACMS.

Ранее американский ведущий послал Зеленского из-за угрозы третьей мировой войны.

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