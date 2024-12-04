ВСУ обстреляли Шебекино кассетными боеприпасами

В результате атаки ВСУ по городу Шебекино мирный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ снова обстреляли город кассетными боеприпасами: обнаружены суббоеприпасы «колокольчик», — заявил он.

По словам губернатора, в результате атаки украинской армии мужчина был госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины. Он добавил, что в результате прилета снаряда были повреждены 10 частных домов и легковой автомобиль.

Гладков подчеркнул, что гражданам следует быть внимательными и не поднимать с земли подозрительные предметы. Он также призвал сообщить об этом детям и пожилым родственникам.

До этого губернатор Гладков сообщал, что в городе Шебекино после двух атак беспилотников со стороны украинских войск были ранены два мирных жителя. По его словам, после оказания помощи мужчину переведут на лечение в городскую больницу Белгорода. Второго пострадавшего бойцы самообороны доставили в районную больницу.

Ранее дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области.