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ВСУ обстреляли Шебекино кассетными боеприпасами

Губернатор Гладков: в Шебекино мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В результате атаки ВСУ по городу Шебекино мирный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ снова обстреляли город кассетными боеприпасами: обнаружены суббоеприпасы «колокольчик», — заявил он.

По словам губернатора, в результате атаки украинской армии мужчина был госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины. Он добавил, что в результате прилета снаряда были повреждены 10 частных домов и легковой автомобиль.

Гладков подчеркнул, что гражданам следует быть внимательными и не поднимать с земли подозрительные предметы. Он также призвал сообщить об этом детям и пожилым родственникам.

До этого губернатор Гладков сообщал, что в городе Шебекино после двух атак беспилотников со стороны украинских войск были ранены два мирных жителя. По его словам, после оказания помощи мужчину переведут на лечение в городскую больницу Белгорода. Второго пострадавшего бойцы самообороны доставили в районную больницу.

Ранее дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области.

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