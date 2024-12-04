Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 провел атаку на личный состав и технику Вооруженных сил Украины, включая бронированные единицы, в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России осуществил удар по скоплению личного состава, а также бронетехнике и автомобилям ВСУ в приграничной зоне Курской области», — сказано в сообщении.

Как уточняет Минобороны, удар был осуществлен с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После подтверждения разведкой поражения военной техники и личного состава противника, экипажи успешно вернулись на базу.

Дополнительно военное ведомство представило видеозапись выполнения боевой миссии, в которой запечатлен процесс подготовки самолета к вылету, сам вылет, сброс бомб и возвращение самолета на аэродром.

28 ноября российский экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.