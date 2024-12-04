Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Су-34 поразил личный состав и бронетехнику ВСУ под Курском

Су-34 бомбами с УМПК уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 провел атаку на личный состав и технику Вооруженных сил Украины, включая бронированные единицы, в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России осуществил удар по скоплению личного состава, а также бронетехнике и автомобилям ВСУ в приграничной зоне Курской области», — сказано в сообщении.

Как уточняет Минобороны, удар был осуществлен с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После подтверждения разведкой поражения военной техники и личного состава противника, экипажи успешно вернулись на базу.

Дополнительно военное ведомство представило видеозапись выполнения боевой миссии, в которой запечатлен процесс подготовки самолета к вылету, сам вылет, сброс бомб и возвращение самолета на аэродром.

28 ноября российский экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами