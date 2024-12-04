В Германии не подтвердили данные об обстреле вертолета российским судном

Министерство обороны Германии не подтвердило сообщения о том, что вертолет бундесвера якобы обстреляли сигнальными ракетами с российского судна в Балтийском море. Об этом информирует РИА Новости.

«Нет, не могу (подтвердить. — «Газета.Ru»), — заявил представитель минобороны ФРГ во время брифинга.

При этом он отметил, что «иногда случаются нарушения правил на море или в воздушном пространстве».

По его словам, в этом случае дело за тем, чтобы военно-морские или военно-воздушные силы деэскалировали ситуацию.

До этого сообщалось, что об инциденте в Балтийском море рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе. По словам дипломата, вертолет немецкой армии выполнял разведывательный полет, когда корабль РФ якобы открыл огонь по нему сигнальными ракетами. Каких-либо других деталей случившегося она не привела, отмечали журналисты.

Ранее в ФРГ опубликовали открытое письмо с призывом не допустить третью мировую войну.