Бербок заявила, что корабль РФ атаковал вертолет Германии

В Балтийском море произошел инцидент со стрельбой, затронувший российский корабль и вертолет немецкой армии. Как пишет Berliner Zeitung, о случившемся сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Журналисты утверждают, что глава немецкого МИД кратко и без приведения каких-либо деталей упомянула об инциденте в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе. По словам Бербок, вертолет бундесвера выполнял разведывательный полет, когда корабль РФ якобы открыл огонь по нему сигнальными ракетами.

По мнению министра, это могло быть судно, уклоняющееся от санкций. Она призвала усилить патрулирование в Балтийском море.

26 ноября стало известно, что «Большая семерка» планирует ужесточить ограничительные меры в отношении Российской Федерации. В коммюнике, принятом по итогам ноябрьского заседания, отмечалось, что страны G7 намерены наращивать принятые ими ранее санкционные и экономические меры с целью дальнейшего ограничения доходов РФ, а также притока товаров и технологий, которые Москва использует для финансирования и проведения специальной военной операции на Украине.

25 ноября сообщалось, что Великобритания ввела санкции против 30 морских судов, связанных с Россией, а также компаний «Альфастрахование» и ВСК.

Ранее Белый дом анонсировал новые санкции против России.