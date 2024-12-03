Украинские военные воюют на стороне боевиков в Сирии

В боях против сирийской правительственной армии наряду с оппозиционными группировками участвует разведывательное подразделение украинской Службы безопасности, известное как «Белые волки». Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на свои источники.

Телеканал подчеркивает, что в социальных сетях распространяются фотографии украинских солдат в сирийских городах Алеппо и Хама. Отмечается, что «Белые волки» специализируются на использовании беспилотников, объединяя их разведывательные и ударные возможности. Издание также отмечает, что в ходе наступления, начавшегося в конце ноября, сирийские антиправительственные силы все чаще применяют современные БПЛА, в то время как у группировок, в основном «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), не было таких средств на протяжении многих лет.

2 декабря РИА Новости сообщило, что боевики смогли захватить Алеппо при поддержке советников с Украины и с помощью передовых технологий США. Агентство ссылается на информацию от источника в сирийских спецслужбах.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала CNN, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар. 30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее политолог оценил вероятность захвата террористами власти в Сирии.