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Священник рассказал о последствиях атаки ВСУ на храм в Курской области

Священник Гуляев рассказал о последствиях атаки ВСУ на храм под Суджей

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Священнослужитель храма Рождества Христова в селе Уланок под Суджей Александр Гуляев рассказал о последствиях атаки украинской армии. Об этом сообщает Daily Storm.

«Купола разбиты — полностью сожжены. Ограда разбита! Она была старинная. А колокольня полностью сгорела. Колокола упали и разбились. Все прогорело донизу, и в том числе входная часть», — заявил он.

По словам священника, здания остались только своды. Он добавил, что мечтает вернуться в храм и верит в то, что здание восстановят и его вновь будут посещать люди.

Храм попал под обстрел армии Украины в сентябре текущего года. После атаки удалось спасти лишь некоторые святыни, среди которых мощи святого Николая и Пасовскую (Цареградскую) икону Божией Матери.

До этого стало известно, что ВСУ обстреляли храм Дмитрия Солунского в селе Казачья Локня Курской области. Храм построили в 1865 году и сейчас он является памятником архитектуры. В последние годы его реставрацию проводили на средства прихожан и местных жителей.

Ранее настоятель храма в Курской области сообщил о минировании со стороны ВСУ.

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