США обвинили в подрыве гуманитарного права из-за поставки на Украину мин

Международная кампания за запрещение противопехотных мин (ICBL) заявила, что США подрывают основы международного гуманитарного права (МГП), поставляя на Украину эти взрывные устройства. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении ICBL отмечается, что наземные мины были запрещены 25 лет назад из-за их неизбирательного характера и разрушительных последствий. В организации также подчеркнули, что договор о запрещении мин сейчас является неотъемлемой частью международного гуманитарного права, которое должно применяться как во время конфликтов, так и в мирное время.

«Поставляя Украине запрещенные мины, США поощряют Украину нарушать свои юридические обязательства и подрывают основополагающие принципы МГП», — сказано в заявлении ICBL.

2 декабря агентство Associated Press сообщало, что США готовятся направить Украине очередной пакет вооружений на сумму $725 млн, в том числе противопехотные мины. По данным AP, в пакет военной помощи также войдут системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее в США пообещали обеспечить Украину всем необходимым для ведения конфликта в 2025 году.