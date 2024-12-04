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США обвинили в подрыве гуманитарного права из-за поставки на Украину мин

ICBL обвинила США в подрыве гуманитарного права из-за поставки мин на Украину

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Международная кампания за запрещение противопехотных мин (ICBL) заявила, что США подрывают основы международного гуманитарного права (МГП), поставляя на Украину эти взрывные устройства. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении ICBL отмечается, что наземные мины были запрещены 25 лет назад из-за их неизбирательного характера и разрушительных последствий. В организации также подчеркнули, что договор о запрещении мин сейчас является неотъемлемой частью международного гуманитарного права, которое должно применяться как во время конфликтов, так и в мирное время.

«Поставляя Украине запрещенные мины, США поощряют Украину нарушать свои юридические обязательства и подрывают основополагающие принципы МГП», — сказано в заявлении ICBL.

2 декабря агентство Associated Press сообщало, что США готовятся направить Украине очередной пакет вооружений на сумму $725 млн, в том числе противопехотные мины. По данным AP, в пакет военной помощи также войдут системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее в США пообещали обеспечить Украину всем необходимым для ведения конфликта в 2025 году.

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