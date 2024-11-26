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В США пообещали обеспечить Украину всем необходимым для ведения конфликта в 2025 году

Блинкен: США при Байдене обеспечат Киев всем для ведения конфликта в 2025 году

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Shannon Stapleton/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена сделает все возможное, чтобы Украина получила средства, необходимые для ведения конфликта с Россией в 2025 году, а также для ведения переговоров о мире «с позиции силы», «если до них дойдет», заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Запись его выступления опубликована телесетью C-SPAN.

Он подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать Украину и Европу до последнего дня администрации Байдена. Подобное отражается в двухпартийной поддержке в обеих палатах конгресса, которые одобрили дополнительное финансирование для Украины, а также в поддержке со стороны общественности.

Блинкен добавил, что более 50 государств оказывают поддержку Украине, этот процесс будет продолжен.

13 ноября Блинкен по итогам встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Североатлантический альянс планирует оказать военную помощь Киеву в таком масштабе, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) были готовы продолжить вести боевые действия в следующем году.

Ранее стали известны дальнейшие планы Байдена по Украине.

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