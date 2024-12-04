В НАТО заявили о планах по созданию флота морских беспилотников

Североатлантический альянс планирует создать флот морских беспилотников, который разместится в Балтийском и Средиземном морях. Об этом порталу Defense News заявил верховный главнокомандующий по трансформации объединенных вооруженных сил НАТО адмирал Пьер Вандье.

«На самом деле, он уже существует, так что это не очень рискованно. США уже много лет обеспечивают присутствие Task Force 59 в Персидском заливе, так что все известно, это скорее вопрос адаптации, чем технологии», — сказал адмирал.

Ванье добавил, что в настоящее время название для флота еще не придумали. По его словам, страны-члены НАТО сейчас обсуждают данную инициативу, после чего вместе с союзниками приступят к поискам наиболее подходящего способа для реализации плана.

В ноябре Финляндия предложила свою авиабазу для размещения беспилотников НАТО. Дроны Североатлантического альянса располагались в Италии. Предполагается, что вероятным местом расположения базы беспилотников блока может стать финская авиабаза Пирккала.

Ранее Зеленский заявил о «рекордном количестве» беспилотников, выпущенных ВС РФ.