Зеленский заявил о «рекордном количестве» беспилотников, выпущенных ВС РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ выпустили «рекордное количество ударных дронов» по территории республики. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Как утверждает Зеленский, ВС РФ выпустили 188 БПЛА.

В связи с этим он призвал усилить санкции против России, чтобы она не могла получать компоненты, необходимые для военного производства. Рестрикции должны работать, указал он.

«Если вы против войны, вы должны быть реально против обхода Россией санкций», — написал Зеленский.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Запада срочно увеличить военную помощь Украине, чтобы изменить ход конфликта. Генсек НАТО считает, что союзники Киева должны обеспечить дополнительную противовоздушную оборону и выполнить обещания, данные Украине на саммите альянса в Вашингтоне. Речь идет о предоставлении помощи на общую сумму в €40 млрд до конца года, уточнил он.

Ранее Украину призвали не играть в «опасные игры» с Россией.