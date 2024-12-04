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В Госдуме отреагировали на сообщения о попытке ВСУ атаковать казарму в Грозном

Депутат Заварзин заявил, что в случае подтверждения атаки ВСУ последует ответ

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Inna Varenytsia/REUTERS

В случае подтверждения атаки беспилотника ВСУ на казарму Полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя России Ахмата Кадырова в Грозном со стороны России последует ответ. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин, передает «Лента.ру».

«Если это так, то, безусловно, будут приняты меры», — заявил он.

По его словам, украинская сторона ставит целями ударов военные объекты и аэродромы, однако для таких атак у ВСУ нет беспилотников. Заварзин добавил, что Россия работает над созданием средств радиоэлектронной борьбы для борьбы с БПЛА. Депутат отметил, что ВС РФ сбивают большую часть украинских дронов, однако некоторые все же успевают пролетать через границу.

Одним из первых о возможном взрыве в Грозном сообщил Telegram-канал Baza, сославшись на очевидцев. Предварительно, ЧП могло произойти из-за попытки ВСУ нанести удар по одному из объектов полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. Однако никаких официальных комментариев и подтверждений по этому поводу к текущему моменту не поступало.

Ранее в Грозном записали видео со звуком предполагаемого взрыва.

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