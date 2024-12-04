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В Грозном записали видео со звуком предполагаемого взрыва

Mash Gor опубликовал ролик со звуком предполагаемого взрыва в Грозном

Камера на одном из жилых домов в городе Грозном, расположенном в Чеченской Республике, записала видео со звуком предполагаемого взрыва в населенном пункте, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Кадры также публикует канал «Топор Live».

По информации журналистов, кадры были сделаны примерно в 5:00 (совпадает с мск). В видео запечатлена яркая вспышка над Грозным, которая сопровождается громкими звуками.

«Директор местного аэропорта рассказал <...>, что с 1:00 и до 6:00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru)» в СКФО (Северо-Кавказском федеральном округе. — «Газета.Ru») вводили план «Ковер», — говорится в материале.

В публикации уточняется, что особый режим объявили из-за угрозы атаки дронов.

Одним из первых о возможном взрыве в Грозном сообщил Telegram-канал Baza, сославшись на очевидцев. Предварительно, ЧП могло произойти из-за попытки украинских беспилотников нанести удар по одному из объектов полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. Однако никаких официальных комментариев и подтверждений по этому поводу к текущему моменту не поступало.

Ранее территория университета спецназа в Чечне подверглась атаке украинских дронов.

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