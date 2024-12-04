Над регионами России за ночь уничтожили 24 беспилотника ВСУ

За ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, шесть дронов уничтожили над Ростовской областью, по пять — над Брянской областью и Кубанью, четыре — над Белгородской, три сбили в Рязанской области и один — в Астраханской.

В конце октября военный аналитик Сергей Полетаев отмечал, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории России. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.