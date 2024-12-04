Суд оставил под стражей генерала Муминджанова

2-й Западный окружной военный суд оставил обвиняемого в получении взятки заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майора Валерия Муминджанова под стражей. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения», — огласил решение судья.

Во время судебного заседания адвокаты генерала попросили отпустить обвиняемого под домашний арест. По словам Муминджанова, он не собирается скрываться от следствия и воздействовать на ход предварительного следствия.

В ноябре 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Муминджанова. Он будет находиться под стражей до 2 февраля.

2 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении замкомандующего уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

Ранее суд арестовал организатора хищения у Минобороны.