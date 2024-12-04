Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд оставил под стражей генерала Муминджанова

Военный суд оставил в СИЗО замкомандующего ЛенВО Муминджанова по делу о взятке

close
РИЦ «Красная звезда» Минобороны России/VK

2-й Западный окружной военный суд оставил обвиняемого в  получении взятки заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майора Валерия Муминджанова под стражей. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защитника  — без удовлетворения»,  — огласил решение судья.

Во время судебного заседания адвокаты генерала попросили отпустить обвиняемого под домашний арест. По словам Муминджанова, он не собирается скрываться от следствия и воздействовать на  ход предварительного следствия.

В ноябре 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Муминджанова. Он будет находиться под стражей до 2 февраля.

2 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении замкомандующего уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

Ранее суд арестовал организатора хищения у Минобороны.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами