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Марочко заявил о ликвидации на рубежах ЛНР более 8 тыс. солдат ВСУ и наемников

Марочко: за неделю на рубежах ЛНР уничтожили почти 8,4 тыс. солдат ВСУ

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Российские военнослужащие за прошлую неделю отбили 36 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть в Луганскую народную республику и уничтожили почти 8,4 тыс. солдат и иностранных наемников. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его данным, подразделения группировки «Запад» и «Юг» отразили на шесть контратак больше, чем в предыдущий отчетный период. Больше всего солдат противника ликвидировали в зоне ответственности «Запада», подчеркнул он.

Марочко добавил, что за эту неделю российские военнослужащие уничтожили 12 танков, пять пусковых установок РСЗО, 48 орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 полевых складов с боеприпасами, а также более 200 различных боевых машин ВСУ.

Этой ночью под Константиновкой в ДНР российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины. Источники ТАСС уточнили, что группу уничтожили бойцы 6-й мотострелковой дивизии. Там рассказали, что противников сначала отследили операторы дронов-разведчиков. Затем на пути следования машины сбросили мину, на которой вражеская техника и подорвалась. После этого личный состав и сам автомобиль окончательно уничтожили с помощью FPV-дрона.

Ранее российский вертолет уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в Курской области.

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Операция на Украине
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