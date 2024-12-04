Российский вертолет ударил ракетами по опорному пункту ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-35м ударил по опорному пункту Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Видео с работой экипажа опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар наносили авиационными ракетами.

До этого российский вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт украинской армии в приграничном районе Курской области. По данным ведомства, летчики ВС РФ при поддержке сухопутных войск осуществили пуск управляемой ракеты и уничтожили опорник. После атаки военные выполнили противоракетное маневрирование с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносного зенитного ракетного комплекса ВСУ.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее экс-полковник СБУ предрек отход ВСУ из Курской области.