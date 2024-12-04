Утром над пятью регионами России сбили более 10 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) менее чем за два часа утром 4 декабря сбили 11 украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, шесть дронов уничтожили над территорией Ростовской области, два — над Курской областью, по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской областями.

За ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника над регионами России. По данным Минобороны, шесть дронов уничтожили над Ростовской областью, по пять — над Брянской областью и Кубанью, четыре — над Белгородской, три сбили в Рязанской области и один — в Астраханской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.