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Израильская авиация обстреливает окрестности городов в центральной части сектора Газа

Израильские самолеты обстреливают окрестности городов Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис

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Ammar Awad/Reuters

Военно-воздушные силы Израиля наносят удары по населенным пунктам, расположенным в окрестностях городов Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

По имеющимся у него сведениям, израильская армия ведет и артиллерийские обстрелы этих районов. К востоку от Дейр-эль-Балаха израильтяне применяют танки, которые ведут интенсивный огонь.

3 декабря министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия зайдет вглубь Ливана в случае, если 60-дневный режим перемирия между странами будет сорван.

Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Ранее политолог объяснил быстрый провал «перемирия Байдена» в Израиле.

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