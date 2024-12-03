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В Израиле предупредили, что усилят операции в Ливане при нарушении перемирия

Глава Минобороны Кац: Израиль усилит операции в Ливане при нарушении перемирия

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Thomas Koehler/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зайдет вглубь Ливана в случае, если 60-дневный режим перемирия между странами будет сорван. Об этом заявил глава израильского минобороны Исраэль Кац, передает РИА Новости.

По его словам, если ливано-израильское соглашение «рухнет», то для Израиля не будет различий между Ливанской Республикой и проиранской группировкой «Хезболла».

«Если мы сейчас разделяли ливанское государство и «Хезболлу», разделяли Бейрут и Дахию, по которой приходились очень серьезные удары, то впредь этого не будет», — сказал Кац.

Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил быстрый провал «перемирия Байдена» в Израиле.

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Операция Израиля в Ливане
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