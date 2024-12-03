Россия поможет Белоруссии в обучении специалистов по ремонту ЗРС «Триумф»

Белорусские представители договорились с Россией об обучении своих специалистов техническому обслуживанию и ремонту ключевых компонентов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Государственного военно-промышленного комитета в Telegram-канале.

«Госкомвоенпром продолжает использовать возможности военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией для наращивания своих компетенций», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 2 декабря делегация АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» посетила ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения». В ходе визита стороны подписали контракт на оказание услуг по обучению специалистов. Сообщается, что полученные навыки помогут белорусам производить техническое обслуживание и ремонт ключевых компонентов ЗРС С-400 «Триумф», стоящих на вооружении в республике.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать общий договорно-правовой механизм, который позволит контролировать новые опасные виды оружия в будущем.

Ранее Лукашенко заявил о «натофикации» мира.