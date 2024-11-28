Лукашенко предложил создать механизм, позволяющий контролировать опасные виды оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане предложил создать общий договорно-правовой механизм, который позволит контролировать новые опасные виды оружия в будущем. Слова белорусского лидера передает БелТА.

Он подчеркнул, что человечество сталкивается с угрозой новых типов вооружения, способных уничтожить все живое, включая лазерные, гиперзвуковые, квантовые и электромагнитные разработки.

Лукашенко также отметил, что ОДКБ должна взять на себя ведущую роль в создании механизма контроля за такими вооружениями, и подчеркнул важность начала этой работы уже сейчас.

Также в ходе саммита ОДКБ Лукашенко заявил, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами вместо того, чтобы сообща выступить против настоящих вызовов и угроз.

Ранее Лукашенко заявил о «натофикации» мира.