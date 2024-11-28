Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Лукашенко предложил создать механизм, позволяющий контролировать опасные виды оружия

Лукашенко предложил создать механизм для контроля опасных видов оружия в будущем

close
Vasily Fedosenko/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане предложил создать общий договорно-правовой механизм, который позволит контролировать новые опасные виды оружия в будущем. Слова белорусского лидера передает БелТА.

Он подчеркнул, что человечество сталкивается с угрозой новых типов вооружения, способных уничтожить все живое, включая лазерные, гиперзвуковые, квантовые и электромагнитные разработки.

Лукашенко также отметил, что ОДКБ должна взять на себя ведущую роль в создании механизма контроля за такими вооружениями, и подчеркнул важность начала этой работы уже сейчас.

Также в ходе саммита ОДКБ Лукашенко заявил, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами вместо того, чтобы сообща выступить против настоящих вызовов и угроз.

Ранее Лукашенко заявил о «натофикации» мира.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами