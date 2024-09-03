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Болгария отправила на Украину артиллерийские установки «Гвоздика»

Министр обороны Запрянов: Болгария передала Киеву самоходные гаубицы «Гвоздика»

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dsnews.ua

Болгария передала Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика». Об этом заявил глава болгарского минобороны (МО) Атанас Заприянов, сообщает БНТ.

По его словам, София направила Киеву восемь пакетов военной помощи, куда вошли военная техника, оружие и боеприпасы, которые не нужны болгарской армии.

«Подтверждаю, что в пакетах помощи была и такая техника (САУ «Гвоздика».— прим. ред.)», — сказал министр.

Он отметил, что за оказанную Украине военную помощь Болгария получит финансовую компенсацию, которая будет направлена на модернизацию вооруженных сил страны.

«Гвоздика» — советская 122-мм самоходная артиллерийская установка, которая является первой в мире серийной плавающей гусеничной САУ. Гаубица была принята на вооружение СССР в 1970 году. Позже поставки этой техники велись в страны Варшавского договора.

7 августа совет министров Болгарии разрешил военнослужащим национальных вооруженных сил участвовать в операциях НАТО по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и обучения на территории других стран.

Ранее посольство Украины осудило премьера Болгарии за слова о мирных переговорах.

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