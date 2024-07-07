Посольство Украины осудило премьера Болгарии за слова о мирных переговорах

Посольство Украины в Болгарии негативно отреагировало на заявление премьер-министра технического правительства этой страны Димитара Главчева о том, что София на предстоящем саммите НАТО предложит инициировать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Посольство Украины в Республике Болгария призывает всех официальных лиц и все политические силы Болгарии воздержаться от использования темы [конфликта] в политических целях», — написали в диппредставительстве.

Там также добавили, что Киев со своими союзниками «работает над реализацией формулы президента Владимира Зеленского».

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

5 июля министерство иностранных дел Украины выразило возмущение визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Глава венгерского кабмина назвал свой неожиданный визит продолжением «мирной миссии». В Европейском союзе (ЕС) резко раскритиковали Венгрию за этот визит, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Ранее в Еврокомиссии назвали визит Орбана в Москву подрывом единства ЕС.