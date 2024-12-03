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Зеленскому доложили об испытаниях новых украинских ракет

Зеленскому во время ставки доложили об испытаниях новых украинских ракет

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Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что во время ставки верховного главнокомандующего ему доложили об испытаниях новых украинских ракет.

«Основной вопрос – доклады по контрактам для нашего производства оружия в Украине. Существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, а также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты.», — заявил он.

Также, по его словам, отдельное внимание было уделено ракетной программе.

«Был доклад по испытанию новых типов ракет. Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство», — отметил Зеленский.

19 ноября в Генштабе ВСУ сообщили о сложной ситуации на всей линии фронта. Наиболее трудным для Украины остаются боевые действия на Красноармейском (Покровском) и Кураховском направлениях.11 ноября украинский президент Владимир Зеленский по итогам ставки верховного главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что украинская армия собирается усилить оборону на этих направлениях.

Ранее Сырский назвал защиту других направлений фронта причиной атаки на Курскую область России.

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