В Сирии самолеты ВВС уничтожили РСЗО боевиков на трассе «Алеппо-Дамаск»

Авиация военно-воздушных сил Сирии уничтожила реактивную систему залпового огня (РСЗО) и группу боевиков экстремистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) на трассе М-5 «Алеппо-Дамаск» возле населенного пункта Хан-Шейхун. Об этом сообщил неназванный источник в силовых структурах страны, передает РИА Новости.

Тахрир аль-Шам («Организация освобождения Леванта» или «Комитет освобождения Леванта»), — суннитская исламистская политическая и вооруженная организация, участвовавшая в гражданской войне в Сирии. Она была образована 28 января 2017 года.

До этого сообщалось, что ВВС Сирии уничтожили пункт управления исламистской организации Хайят Тахрир аль-Шам в районе города Хан-Шейхун.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Они захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар. Министерство обороны Сирии заявляло, что готовится начать контрнаступление.

Ранее в Пентагоне сообщили о контактах с Россией по Сирии.