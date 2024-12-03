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В Сирии заявили об уничтожении пункта управления Тахрир аш-Шам

РИА: ВВС Сирии уничтожили пункт управления Тахрир аш-Шам в районе Хан-Шейхуне

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Omar Albam/AP

Военно-воздушные силы Сирии уничтожили пункт управления исламистской организации Хайят Тахрир аль-Шам в районе города Хан-Шейхун. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых органах Сирии.

Тахрир аль-Шам («Организация освобождения Леванта» или «Комитет освобождения Леванта»), — суннитская исламистская политическая и вооруженная организация, участвовавшая в гражданской войне в Сирии. Она была образована 28 января 2017 года.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Они захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар. Министерство обороны Сирии заявляло, что готовится начать контрнаступление.

Накануне РИА Новости сообщило, что наступлением повстанцев на Алеппо управляли из двух оперативных штабов, расположенных на границе с Турцией.

Ранее в Пентагоне сообщили о контактах с Россией по Сирии.

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