В европейских странах намерены внедрить призывную службу

Многие европейские государства в свете подготовки конфликта с Россией намерены ввести обязательный призыв на военную службу. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Аналитик Института исследований внешней политики Роберт Гамильтон отметил, что придется пересмотреть способы комплектования армий. Он заявил, что перед европейскими странами стоит вопрос о том, как мобилизовать миллионы людей и бросить их «в мясорубку потенциальной войны».

В материале в качестве примера нового подхода к призыву выделяется Латвия, которая с 1 января нынешнего года вновь ввела обязательную военную службу. Норвегия в апреле 2024 года представила долгосрочный план, в соответствии с которым оборонный бюджет страны будет увеличен почти в два раза, а численность армии возрастет более чем на 20 тысяч призывников, сотрудников и резервистов.

По мнению журналистов телеканала, новые практики военного призыва в странах Европы связаны с подготовкой к конфликту с Россией.

До этого в Госдуме отреагировали на опубликованный в Германии «план войны» с Россией.

Ранее сейм Литвы одобрил призыв на службу в армию для выпускников школ.