Армия Сирии стягивает подкрепления на севере Хамы в рамках контратаки

Армия Сирии перебрасывает подкрепление на север провинции Хама в рамках подготовки к контрнаступлению на позиции террористических группировок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

«Сирийские войска укрепляют линию обороны и перебрасывают подкрепление на передние линии фронта на севере провинции Хама в рамках подготовки к контрнаступлению», — пишет агентство.

По данным SANA, на севере и западе поселения Хитаб и на северо-западе провинции Хама идут ожесточенные бои между сирийскими военными и террористами.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Они захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар. Министерство обороны Сирии заявляло, что готовится начать контрнаступление.

Ранее в Кремле пообещали продолжить поддержку Сирии.