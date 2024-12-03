Россия поразила инфраструктуру аэродромов ВСУ и объекты энергетики

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удары по энергетическим объектам, связанным с оборонной промышленностью Украины, а также по инфраструктуре военных аэродромов, используя оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары были нанесены авиацией, БПЛА и артиллерией. Кроме того, были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

В оборонном ведомстве также сообщили, что российские солдаты из «восточной» группировки ВС РФ взяли под контроль село Новодаровка в Запорожской области. В ходе боев подразделения войск России поразили позиции 33-й мехбригады ВСУ, а также 127-й и 241-й бригад территориальной обороны армии противника возле Разлива, Октябрь и Комара в ДНР. Кроме того, было отбито две контратаки украинских штурмовиков.

1 декабря Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Петровку и Ильинку.

Ранее боец ВСУ рассказал, как командование пугало его российским пленом.