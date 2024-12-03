Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боец ВСУ рассказал, как командование пугало его российским пленом

Пленный солдат ВСУ Стокоз рассказал, как его пугали российскими военными

close
Минобороны РФ/Телеграм-канал «ТАСС»

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Стокоз, который по состоянию здоровья не должен был служить, рассказал, как его пугали жестокостью российских военных. Видеоролик с ним распространило Минобороны РФ, передает ТАСС.

По словам мужчины, он очень боялся отправляться в Курскую область. Мужчина думал о том, чтобы просто сбежать, но командир отдал приказ, и он поехал в российский регион. В плен Стокоз сдался сам после того, как российские военные штурмовали позиции ВСУ.

«Мы вышли, бросили оружие и сдались. Русские отнеслись к нам нормально, нас накормили, напоили. Хотя командиры нам говорили, что в плену вас будут бить, резать, издеваться», — поделился Стокоз своими воспоминаниями.

Мужчина добавил, что после прохождения медицинской комиссии он был признан ограниченно годным к прохождению военной службы, однако, его все равно отправили в учебную часть. Военную подготовку Стокоз проходил в Черниговской области всего пять дней, и после этого необученных и больных бойцов вывезли на позиции в курском приграничье.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как его обманом отправили воевать на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами