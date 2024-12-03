Боец ВСУ рассказал, как командование пугало его российским пленом

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Стокоз, который по состоянию здоровья не должен был служить, рассказал, как его пугали жестокостью российских военных. Видеоролик с ним распространило Минобороны РФ, передает ТАСС.

По словам мужчины, он очень боялся отправляться в Курскую область. Мужчина думал о том, чтобы просто сбежать, но командир отдал приказ, и он поехал в российский регион. В плен Стокоз сдался сам после того, как российские военные штурмовали позиции ВСУ.

«Мы вышли, бросили оружие и сдались. Русские отнеслись к нам нормально, нас накормили, напоили. Хотя командиры нам говорили, что в плену вас будут бить, резать, издеваться», — поделился Стокоз своими воспоминаниями.

Мужчина добавил, что после прохождения медицинской комиссии он был признан ограниченно годным к прохождению военной службы, однако, его все равно отправили в учебную часть. Военную подготовку Стокоз проходил в Черниговской области всего пять дней, и после этого необученных и больных бойцов вывезли на позиции в курском приграничье.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как его обманом отправили воевать на территорию РФ.