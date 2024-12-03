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Село Романовка в ДНР перешло под контроль ВС РФ

Минобороны: российская армия освободила село Романовка в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Село Романовка в Донецкой народной республике (ДНР) перешло под контроль российских войск. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, во взятии населенного пункта участвовали подразделения группировки ВС РФ «Юг». В ходе боев они поразили позиции 37-й бригады морской пехоты, а также 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад в районах Славянска, Дачного и Константиновки в ДНР.

Враг понес потери в виде порядка 370 солдат, одной БМП, станции РЭБ, пяти легковых автомобилей и полевого склада боеприпасов.

Также 3 декабря Минобороны сообщило о взятии села Новодаровка в Запорожской области.

1 декабря оборонное ведомство заявляло об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР.

Как считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, освобождение этих населенных пунктов позволит ВС РФ охватить более крупные укрепрайоны ВСУ.

Ранее в Минобороны показали кадры уничтожения трех бронированных машин ВСУ.

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