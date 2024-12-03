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В Польше заявили, что обучающиеся в стране солдаты ВСУ будут чаще дезертировать

Косиняк-Камыш: проходящие обучение в Польше бойцы ВСУ будут чаще дезертировать

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины, проходящие подготовку в Польше, могут все чаще дезертировать, несмотря на нынешнее небольшое количество таких случаев. Такое заявление сделал в Кракове вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, слова которого передает Radio Zet.

«Уровень дезертирства среди украинцев, обучающихся в Польше, невысок и практически незначителен. Считаю, что ситуация на самой Украине значительно более сложная», — сказал он.

Министр также выразил обеспокоенность тем, что лишь небольшой процент украинских мужчин, находящихся в Польше, согласился пройти военную подготовку и присоединиться к ВСУ.

«Здесь, в Польше, немногие решили пройти такую подготовку. В итоге несколько десятков человек согласились на военное обучение», — отметил он.

1 декабря британская газета Financial Times писала, что за первые 10 месяцев 2024 года из ВСУ дезертировало больше солдат, чем за предыдущие два года конфликта вместе взятые.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября подписал закон, разрешающий солдатам, которые впервые самовольно покинули части или дезертировали и затем добровольно вернулись, продолжить службу в соответствии с заключенным контрактом. Документ предусматривает возобновление военнослужащим денежного довольствия, сохранение различных льгот и социальных гарантий.

Ранее украинский депутат назвал примерное число дезертировавших из ВСУ военных.

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