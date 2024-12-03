Армия Сирии при поддержке союзных сил отразила атаки оппозиции на северо-востоке страны

Сирийские войска при поддержке союзных сил отразили атаки курдских формирований, подконтрольных оппозиционным «Сирийским демократическим силам» (СДС), в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает госагентство SANA.

Подробностей не приводится.

Также в Минобороны Сирии сообщили, что сирийские и российские самолеты ударили по группе террористов в провинциях Идлиб и Хама.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

Ранее в США заявили, что наступление повстанцев в Сирии рискует втянуть Турцию в конфликт с Россией.