Российские войска нанесли удар по центру комплектования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Житомире, а также по складам вооружения, после чего произошел мощный взрыв. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на товарищей из Житомира.

«Житомир, пригород и область получили несколько ударов. Город Звягель получил два из них. Один — в центр комплектации, где натренированные (по слухам, во Франции) бандеровцы распределялись по подразделениям. Это не располага, но пару десятков чертей во время прилета были», — сообщил Лебедев.

Он добавил, что второй удар был нанесен по военному складу ВСУ, где находились автомобили, после удара сообщалось о повторных детонациях.

До этого российские военные нанесли удары по объектам украинской армии в районе железнодорожного вокзала в Тернополе на Западной Украине.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.