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В подполье заявили об ударе в районе артскладов у украинского военного аэродрома

Лебедев: ВС РФ ударили в район артскладов у аэродрома в Хмельницкой области

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antikrot/Wikimapia/Wikimedia Commons

Российские войска нанесли удар в район артиллерийских складов у военного аэродрома в Хмельницкой области Украины, произошла детонация. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

»Староконстантинов, Хмельницкая область. Прилет в стороне артскладов, возле военного аэродрома. Сильная детонация», — сказал Лебедев.

По его данным, также была атакована военная часть ВСУ в Ровненской области.

Накануне министерство обороны России заявило, что российские военные ударили по инфраструктуре аэродромов и объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса, в 127 районах.

В конце ноября военный аналитик Дэвид Экс высказывал мнение, что российские удары по украинским аэродромам показывают, что Украина до сих пор не смогла наладить защиту авиабаз, несмотря на поставки западных ЗРК.

Ранее ВС России нанесли удар по центру комплектования в Житомире.

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