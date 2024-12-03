Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины северо-западнее села Мясютовка в Харьковской области. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

«В ходе успешных освободительных действий нашим передовым подразделениям удалось прорвать оборонительную линию противника северо-западнее Мясютовки и занять более выгодные рубежи и позиции», — сказал он.

По словам Марочко, «вклинивание» в украинскую оборону позволило военным РФ взять под огневой контроль около двух километров трассы Двуречная-Купянск, которой до недавнего времени активно пользовались украинские подразделения.

Командование ВСУ, по данным эксперта, направило дополнительные резервы в район населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное, чтобы вернуть утерянные позиции в этом районе.

До этого Марочко заявил, что ВС РФ осталось взять под контроль пять населенных пунктов ЛНР.

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