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Марочко: РФ прорвала оборону ВСУ еще на одном участке на Купянском направлении

Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Мясютовка в Харьковской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины северо-западнее села Мясютовка в Харьковской области. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

«В ходе успешных освободительных действий нашим передовым подразделениям удалось прорвать оборонительную линию противника северо-западнее Мясютовки и занять более выгодные рубежи и позиции», — сказал он.

По словам Марочко, «вклинивание» в украинскую оборону позволило военным РФ взять под огневой контроль около двух километров трассы Двуречная-Купянск, которой до недавнего времени активно пользовались украинские подразделения.

Командование ВСУ, по данным эксперта, направило дополнительные резервы в район населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное, чтобы вернуть утерянные позиции в этом районе.

До этого Марочко заявил, что ВС РФ осталось взять под контроль пять населенных пунктов ЛНР.

Ранее Ганчев заявил о наступлении войск РФ в Харьковской области.

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