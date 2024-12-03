Экипаж российского танка помог прорвать оборону ВСУ

Танк Т-72Б3 группировки войск «Центр» Вооруженных сил России с поврежденной в бою башней помог прорвать оборону украинской армии на Красноармейском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Танкисты прикрывали штурмовые подразделения. Несмотря на повреждения боевой машины, были поражены укрепленные пулеметные позиции, точки АГС, блиндажи, а также живая сила ВСУ. Действия танкистов сковали противника в маневре, а также не позволили ему вести ответный огонь, подчеркнули в Минобороны.

«Пришлось действовать по обстановке», — поделился командир танка младший лейтенант Григорий Крышталь.

Благодаря поддержке танкистов штурмовики беспрепятственно овладели опорными пунктами противника, подчеркнули в ведомстве.

В конце октября сообщалось, что экипаж российского танка Т-72БЗ уничтожил укрытие военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Орехово на Запорожском направлении. Средства объективного контроля зафиксировали, что с расстояния около пяти километров экипаж танка поразил укрепленный блиндаж ВСУ, в котором укрывалось до отделения пехоты противника.

Ранее российские войска сорвали попытку ВСУ вывезти застрявший танк.