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Стало известно, почему горно-штурмовая бригада ВСУ ушла с линии боестолкновения

РИА Новости: украинская горно-штурмовая бригада ушла с линии боя из-за потерь

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Горно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины покинула зону боевых действий из-за потерь среди личного состава. Об этом командир группы отдельной бригады специального назначения Южного военного округа с позывным «Варяг» сообщил в беседе с РИА Новости.

«Немножко здесь стерлась, с нашей помощью…» — отметил российский военнослужащий, говоря о потерях в 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ.

В настоящее время украинское командование перевело эту бригаду на ротацию для восполнения потерь, добавил «Варяг».

В ноябре представитель генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что командование украинской армии не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом из-за нехватки желающих воевать. На некоторых участках фронта число российских военных превышает количество украинских в пять раз, подчеркнул он.

Специалист французского Фонда стратегических исследований Венсан Турре в беседе с американской газетой The New York Times подтвердил, что украинские силы страдают от серьезной нехватки личного состава, из-за чего они значительно уступают по численности на поле боя. Продвижению российских войск способствуют, в том числе, более широкое использование ими мощных управляемых авиабомб, способных уничтожать укрепленные позиции противника, а также недостаток украинских укреплений в районе, где сейчас идут боевые действия.

Ранее Зеленский признал нехватку сил у ВСУ для возвращения территорий и призвал к дипломатии.

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